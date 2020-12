In einem virtuellen Treffen mit der Firma Pfalz-Connect hat sich der Alsenzer Gemeinderat über den Breitbandausbau in der Gemeinde informiert. Einen umfangreichen Sachstandsbericht gab zudem die neue Ortsbürgermeisterin Karin Wänke.

Demnach ist an allen Telekomverteilern in den Straßen Am Tunnel, Rathausplatz, Bahnhofstraße, Mühlstraße, Schulstraße und Brühlstraße ein Multifunktionsgehäuse mit VDSL-Technik errichtet. Die Schränke sind alle mit Glasfaserleitungen angeschlossen. Damit sind – abhängig von der Entfernung zum Verteiler – über Pfalz-Connect Bandbreiten bis 250 Mbit/s möglich.

Einige Gebäude in der Haupt- und in der Industriestraße sind an keinem Verteiler angeschlossen. Sie können einen direkten Glasfaserhausanschluss bekommen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen in der Industriestraße werden diese in der Hauptstraße fortgesetzt.

Lediglich die Anwohner dieser beiden Straßen können in den Genuss eines direkten Anschlusses kommen, weil nur sie als unterversorgt (unter 30 Mbit/s) gelten und somit die Arbeiten von Bund und Länder gefördert werden. In Betrieb gehen die Glasfaseranschlüsse im Frühjahr 2021. Für alle anderen Anschlüsse hat Pfalz-Connect zu den genannten Multifunktionsgehäusen auf eigene Kosten Glasfaserleitungen verlegt. Von dort werden die Anschlüsse über die Telekomleitungen aufgeschaltet. Für die öffentlichen Gebäude wie Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus, Bücherei und Bauhofbüro werden günstigere Tarife angeboten. Jedes Gebäude muss allerdings gesondert angeschlossen werden.

Auf Antrag von Frank Spieß (Liste Landfried) soll in der nächsten Ratssitzung nochmal ein Ansprechpartner der Firma vor Ort präsent sein.