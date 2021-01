Nachdem es am Samstagabend angefangen hatte zu schneien, gab es auf dem Gebiet der Polizeiinspektion Rockenhausen zwei Unfälle aufgrund glatter Fahrbahnen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Niedermoschler Umgehungsstraße am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr wurden drei Personen leicht verletzt. Ein Opel Corsa war auf geräumter, jedoch schneenasser Fahrbahn, von der Straße abgekommen.

Das Auto fuhr auf eine Leitplanke auf und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die Insassen konnten sich selbst befreien und wurden nach notärztlicher Versorgung vor Ort ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einsatz Betäubungsmitteln. Außerdem hatte er keinen Führerschein dabei. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zaun in Obermoschel beschädigt

Bereits am Samstagabend kam nach Angaben der Polizei in den Abendstunden in Obermoschel ein Auto von der glatten Fahrbahn und rutschte in einen Metallzaun in der Richard-Müller-Straße. Danach entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Die Polizei Rockenhausen bittet um Hinweise unter 06361 9170.