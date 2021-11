Ein erster Vorgeschmack von Winter kündigt sich an. Ein Schub polarer Kaltluft drückt nicht nur die Temperaturen weiter nach unten. Es könnten auch erste Schneeflocken niedergehen.

Der schwache Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa wird von zwei Tiefs gleichzeitig in die Zange genommen. Eines wandert vom westlichen Mittelmeer über Österreich Richtung Polen. Das andere, das für unsere Region entscheidend sein wird, rauscht von der Nordsee heran Richtung Benelux und bringt polare Kaltluft mit. Dabei auftretende Niederschläge können zum Teil bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen und für einen ersten Vorgeschmack auf den Winter führen.

Vorhersage

Donnerstag: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder ziehen Wolkenschleier übers Land, die sich im Tagesverlauf verdichten und die Sonne zunehmend einhüllen. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen bewegen sich im mäßig-kalten Spätherbstbereich.

Freitag: Anfängliche Wolkenlücken schließen sich wieder. Dann präsentiert sich der Himmel in verschiedenen Grautönen. Über Tag kündigt ein auf Südwest drehender und auffrischender Wind eine Störungsfront an, die in der Nacht auf Samstag bis in tiefere Lagen für Schnee oder Schneeregen sorgen kann. Achtung: Straßen und Gehwege können dann gefährlich rutschig werden.

Samstag: Kompakte Wolken bringen weitere Niederschläge. In höheren Lagen fällt meistens Schnee oder Schneeregen, in den Niederungen und Städten teils Schneeregen oder Regen. Oberhalb von etwa 300 bis 400 Metern muss mit Glätte gerechnet werden. Auf dem Donnersberg könnte sich ein weißes Winterkleid von einigen Zentimetern Neuschnee bilden.

Sonntag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen bleiben auch heute die Wolken in der Überzahl und bringen in höheren Lagen Schneenachschub. In den Niederungen bleibt es überwiegend bei Schneeregen. Die Temperaturen bewegen sich im frühwinterlichen Bereich.

Weiterer Trend: Zu Wochenbeginn können örtlich noch Flocken fallen. Am Dienstag steht uns eine Wetterberuhigung bevor und die Sonne kommt mal wieder zum Zuge, bevor zu Wochenmitte mit auffrischendem Südwestwind voraussichtlich neue Regen- und Schneewolken aufziehen.