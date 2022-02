Auch im Winter zieht es viele unserer Leserinnen und Leser in die Natur. Belohnt werden sie durch fantastische Aufnahmen: Schöne Schnee- und Eis-Fotos, Nebelschauspiele am frühen Morgen oder die ersten Vögelzüge. Aber auch Kurioses kommt durchaus mal vor die Kameras – ob ein Wolkenmonster oder verwitterte Autositze im Wald.

Dass der Winter durchaus schöne Seiten hat, zeigen unsere neusten Leserfotos. Gerhard Jendryschik hat bei einem Spaziergang an den Sippersfelder Weihern festgestellt, dass sich wegen der niedrigen Temperaturen Eisflächen auf der Oberfläche bilden. Zu entdecken gebe es „filigrane Eisgebilde“ und „geometrische Strukturen mit kristallischem Aussehen“. Dabei sei er an ein Zitat des deutschen Philosophen Andreas Tenzer erinnert worden: „Der kreativste Künstler ist die Natur.“

Als es Anfang Januar geschneit hat, konnte Arno Breitwieser aus Kriegsfeld den verschneiten alten Nussbaum in seinem Garten nicht nur sehen, sondern auch hören. Von der Baumspitze zwitscherten nämlich allerhand Vögel, die auch auf seinem Schnappschuss zu erkennen sind.

Apropos Vögel: Momentan ziehen viele Kraniche über den Kreis, berichten mehrere Leser. Uwe Nielsen hat einen besonderen Moment festgehalten: „Über Bolanden unter einer Wolke nutzten die Kraniche die Thermik aus, um Höhe zu gewinnen, und kreisten dort länger. Mit der warmen Luftströmung machten sie sich in ihre Brutgebiete im Norden auf.“

Die morgendliche Winterlandschaft hat es derweil auch unserem Mitarbeiter Torsten Schlemmer angetan. Als er bei Sonnenaufgang im Schnee am Roßberg bei Waldgrehweiler spazieren ging, musste er den Panoramablick in die Alte Welt sofort festhalten.

Nebel und andere schöne Aussichten

Der Nebel spielt im Winter ebenfalls oft eine große Rolle und kann zu spektakulären Aufnahmen führen. Brigitte Mannert hat bei einem Winterspaziergang auf dem Stahlberg eingefangen, wie der Nebel über den Berg zieht. Ganz nach dem Motto „Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar“, wie es im Lied „Der Mond ist aufgegangen“ heißt. Obwohl es doch auch ein bisschen unheimlich aussieht. Gunter Neu hat ein Nebelbild im Nordpfälzer Bergland, in Richtung Hochwald, festgehalten. Dazu kommt das prächtige Farbenspiel des Himmels. Den Blick in die Weite verbindet man gleich mit einem Freiheitsgefühl.

Gudrun Stilgenbauer war Anfang Januar auf dem Schillerhain unterwegs. In Höhe der „Schönen Aussicht“ hatte sie bei klarem Himmel einen fantastischen Blick auf den Donnersberg. Und der Aussichtspunkt hat seinen Namen wohl wirklich verdient.

Welches Fahrzeugmodell das wohl war?

Ein Ungeheuer greift Winnweiler an? Tatsächlich lässt sich in der Wolke, die Andi Fischer fotografiert hat, ein Monster erkennen. Von der Anhöhe bei Imsbach aus sieht es so aus, als wolle sich das „Ungeheuer auf das Winnweilerer Neubaugebiet Unterm Eisvogel stürzen“, schreibt Fischer dazu. Er spekuliert, ob das Ungeheuer einfach gerne Eisvögel frisst. Nach einigen Minuten sei das Monster aber dann doch wieder davongeflogen.

Kurios ist auch das Bild von den Autositzen in den ehemaligen Weinbergen in der Unkenbacher Weinlage Würzhölle. Unser Mitarbeiter Arno Mohr fragt sich: „Welches Fahrzeugmodell das wohl früher mal war?“