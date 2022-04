Schnee im April: Der TuS Rüssingen wartet weiter auf sein erstes Spiel in der Aufstiegsrunde der Verbandsliga. Die Partie am Freitagabend gegen den SV Morlautern fiel nach heftigen Schneefällen aus.

Der Platz in Rüssingen – weiß und rutschig. Ein Fußballspiel war so unmöglich. Nachdem die Corona-Pandemie mit hohen Inzidenzwerten im Dezember dazu geführt hatte, dass die letzten Spiele der Hauptrunde verlegt wurden, hätte Rüssingen vor einer Woche gegen den SC Idar-Oberstein in die Aufstiegsrunde starten sollen. Die Partie fiel aufgrund der Witterungsbedingungen aus – nun die erneute Spielabsage.