Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knapp eine Million Euro lässt sich der Landkreis zehn Fahrzeuge und weiteres Gerät für den Brand- und Katastrophenschutz kosten. Erstaunlich, was für diese überschaubare Summe so alles anrollt. Und schier unglaublich scheint, dass die Einkaufspolitik eines im Kreishaus ansässigen „Maklers“ gut zwei Millionen Euro an Ersparnis mit sich bringt.

Keine Frage: Läge neben der Kreis-Schatulle das sagenhaft unerschöpfliche Füllhorn bereit, hätte Eberhard Fuhr hie und dort sicherlich die luxuriöse