Der VG-Rat erhöht Abwassergebühren rückwirkend zum 1. Januar. Ein Vier-Personen-Haushalt zahlt im Jahr durchschnittlich etwa 64 Euro mehr.

In der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land wird der Wasserverbrauch teurer. In seiner jüngsten Sitzung entschied der Verbandsgemeinderat einstimmig, die Gebühren für das Schmutzwasser von 3,72 Euro pro Kubikmeter auf nun – rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres – 4,06 Euro zu erhöhen. Die Gebühr für das Niederschlagswasser steigt pro Quadratmeter bebauter und befestigter Fläche von 0,36 Euro auf nun 0,39 Euro. Der wiederkehrende Beitrag zum Niederschlagswasser steigt indes um einen Cent auf nun fünf Cent pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche.

Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, beläuft sich die jährliche Mehrbelastung eines durchschnittlichen Vier-Personen-Haushaltes auf etwa 64 Euro. „Zwar liegt die Entgeltbelastung der Bürger bereits auf einem sehr hohen Niveau. Allerdings müssen die Jahresverluste unbedingt im Rahmen gehalten werden, um Substanzverluste zu vermeiden“, heißt es seitens der Verwaltung. Die VG-Werke seien allerdings weiterhin bestrebt, Kosten im Rahmen des Möglichen einzusparen, um die Mehrbelastungen für Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten. „Allerdings sind, um eine ordnungsgemäße Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung zu gewährleisten und die immer höheren Anforderungen daran zu erfüllen, umfangreiche Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen sowie Investitionen erforderlich“, heißt es weiter.

Eigentlich hatte der VG-Rat bereits in einer Sitzung Anfang Februar über die Erhöhung abgestimmt und diese bei drei Gegenstimmen verabschiedet. Allerdings, was damals bereits in der Sitzung seitens der FWG-Fraktion angemerkt wurde, entsprachen die dort diskutierten Zahlen nicht den Vorgaben aus der Satzung. So wurde dort ein Wirtschaftsplan verabschiedet, bei dem die Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasser zu 75 Prozent über die Gebühren und zu 25 Prozent über wiederkehrende Beiträge abgedeckt waren. Laut Satzung musste das aber auf ein Verhältnis von 80 zu 20 Prozent angepasst werden. Deshalb wurde nun erneut abgestimmt, diesmal einstimmig.