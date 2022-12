Nach elf schneelosen Weihnachten in Folge stehen auch in diesem Jahr die Zeichen auf „grün“ – selbst auf dem Donnersberg. Am Zweiten Weihnachtstag wird es gar regelrecht vorfrühlingshaft.

Umfangreiche Tiefdruckgebiete über dem Atlantik und den Britischen Inseln schnüren der Polarluft den Weg ab und pumpen gleichzeitig in ihrem Vorfeld milde Luftmassen aus Spanien und dem westlichen Mittelmeer nach Deutschland. Während dabei zunächst ein Schlechtwettergebiet nach dem anderen über unsere Region hinwegzieht, scheint sich ab dem Zweiten Weihnachtstag ein südeuropäisches Hochdruckgebiet über die Alpen hinweg nach Norden auszudehnen und zumindest eine vorübergehende Wetterstabilität einzuleiten. Die Folgen dabei wären einige sonnige Impressionen und vorfrühlingshafte Temperaturen. Wie sich das Wetter nach den Festtagen entwickelt, bleibt aus aktueller Sicht allerdings noch sehr unsicher. Eine mögliche Variante wäre aber ein Kälterückfall in Verbindung mit Schnee zum Jahreswechsel.

Vorhersage

Donnerstag: Kompakte Wolken lassen es zunächst regnen. Über Mittag wird es kurz trocken, sogar die Sonne kann mal scheinen, bevor uns gegen Abend von Westen her das nächste Regengebiet erreicht. Der Wind frischt gelegentlich ein wenig auf, und es bleibt mild.

Freitag: Ein spürbarer, aber sehr milder Südwestwind treibt weitere triefende Schichtwolken vor sich her. Daher regnet oder nieselt es immer wieder, mal mehr, mal weniger. Obwohl die Sonne so gut wie keine Chance hat, klettern die Temperaturen verbreitet in den zweistelligen Bereich.

Heiligabend: Bei etwas abnehmendem Wind reißt die Wolkendecke zwischendurch gelegentlich auf und macht Platz für kurze sonnige Phasen. Hin und wieder kann es tröpfeln oder örtlich schauern. Die Temperaturen gehen leicht zurück, haben aber mit Winter so gut wie nichts am Hut.

Erster Weihnachtstag: Neue dichte Wolken ziehen mit etwas Regen oder Sprühregen vermischt über uns hinweg. Im Laufe des Nachmittags lichtet sich das triste Grau aber vermutlich, sodass uns die untergehende milde Dezembersonne noch etwas Licht spenden kann.

Zweiter Weihnachtstag: Der Himmel bleibt von weißen Schleierwolken überzogen, gelegentlich scheint milchig die Sonne, und es bleibt trocken. Der Wind weht von Frankreich her milde Vorfrühlingsluft ins Land.

Weiterer Trend:

In den Tagen nach Weihnachten bleibt es voraussichtlich zunächst noch ungewöhnlich mild. Dabei wechseln sich freundliche Abschnitte mit durchziehenden Wolkenfeldern ab. Zwischendurch fällt auch etwas Regen. Über den Jahreswechsel kämpfen womöglich wieder unterschiedliche Luftmassen miteinander.