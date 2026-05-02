An der Grundschule in Sippersfeld ist es am Freitag zu einem Schmorbrand gekommen.

An der Grundschule in Sippersfeld ist es am Freitag zu einem Schmorbrand gekommen. Das teilte die Polizei mit. Am späten Nachmittag habe die Brandmeldeanlage der Grundschule einen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr aus den umliegenden Ortschaften war mit zahlreichen Personen im Einsatz.

Es sei lediglich zu einem Schmorbrand durch einen Wechselrichter gekommen, so die Polizei. Ein Wechselrichter ist ein elektrisches Gerät, das Gleichspannung in Wechselspannung umwandelt. Der Sachschaden ist laut Polizei gering.