Das Schlosshotel bereitet der Stadt Rockenhausen schon länger große Sorgen. Ab dem 1. September gehören sie nun der Vergangenheit an: Dann übernimmt der griechische Gastronom Vasileios Ntermiris Hotel und Restaurant. Das teilte am Montag Stadtbürgermeister Michael Vettermann mit. Damit erhält die Stadt wieder Pachteinnahmen für den seit gut einem Jahr leerstehenden Betrieb.

Ob der Gastronom, der bereits in Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) einen Familienbetrieb führt, dann schon seine Türen für Gäste öffnet, sei aber noch offen, sagte Vettermann: „Ab dem 1. September darf er rein, aber es wird noch viel zu tun geben.“ So müssten eventuell noch kleinere Arbeiten durchgeführt werden. Ntermiris hatte sich gegen Mitbewerberin Anna Schreiber durchgesetzt. Sie schlug vor, aus dem Schlosshotel einen Inklusionsbetrieb zu machen. Allerdings setzte sie in ihrem Konzept Modernisierungsarbeiten und ein weiteres pachtfreies Jahr voraus.