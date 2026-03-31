Nachdem der Verbandsgemeinderat die Entscheidung über den möglichen Kauf des Rockenhausener Wahrzeichens vertagte, sind nun die Ortschefs eingeladen, ihre Meinung zu äußern.

Es geht um mehr, als nur ein Stimmungsbild. Im Nachgang einer langen, intensiven, aber bislang ergebnislosen Sitzung des Verbandsgemeinderates soll es in Sachen Schlosshotel Rockenhausen bald eine Entscheidung geben. Im Raum steht weiterhin, dass die Stadt ihr Wahrzeichen an die VG verkauft. Diese würde dann einen Vertrag mit dem Jugendherbergsverband abschließen und müsste dazu wiederum eine hohe Summe in das Schlosshotel investieren. Der VG-Rat ist diesbezüglich bislang vor allem deshalb zögerlich, weil mit dem Vorhaben Kosten verbunden sind, die dann durch die VG-Umlage über die kommenden Jahre auf alle Ortsgemeinden im Nordpfälzer Land verteilt werden würden. Eine Belastung für eine Region, in der viele Kommunen bereits längst die Grenze des finanziellen Rahmens überschritten haben.

Obermoschels Stadtrat ist geteilter Meinung

Ein Wunsch aus der jüngsten, nicht-öffentlichen VG-Ratssitzung war es, dass nun sämtliche Ortsbürgermeister befragt und so ein breites Stimmungsbild eingeholt wird. Dies soll an diesem Dienstagabend, 31. März, in einer Bürgermeisterdienstbesprechung geschehen. Ob danach Klarheit besteht, darf zumindest bezweifelt werden. Einen Vorgeschmack dafür bot am Freitag bereits der Stadtrat in Obermoschel, wo das Thema auf Antrag des Ratsmitglieds Winfried Hammerle, der auch für die Freie Liste Nordpfalz im VG-Rat sitzt, besprochen wurde. Auch hier fragte Hammerle nach besagtem Stimmungsbild. „Der Rahmen des ganzen Vorhabens stimmt für mich einfach nicht“, beklagte Hammerle unter anderem, dass die Jugendherberge keine Pacht zu zahlen habe und die Kosten einfach zu hoch seien. Obermoschels Stadtbürgermeister Hans Ruppert betonte hingegen auch die Vorteile des Vorhabens. So sei das Projekt „eine der wenigen Möglichkeiten, den sanften Tourismus voranzubringen“, so Ruppert. Besonders für die wirtschaftlich ein wenig abgehängte VG sei das womöglich der beste Weg, eine positive Gesamtentwicklung zu erreichen. Das von Hammerle gewünschte Stimmungsbild aus Obermoschel blieb aber unklar. Das Ergebnis war ähnlich wie schon auf VG-Ebene: Keiner ist wirklich gegen die Jugendherberge, aber viele scheuen vor den Kosten zurück.