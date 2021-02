Eine Hoteleröffnung in der Pandemie? Prima Hotels und Resorts hat es mit dem Schlosshotel gewagt. So waren die ersten Monate für den neuen Pächter.

Bei der Neueröffnung des Hotels am Schloss in Rockenhausen ging im Oktober letzten Jahres für den neuen Pächter der Prima Hotels und Ressorts GmbH alles Schlag auf Schlag: Nur eine Woche vor dem Auszug der alten Pächter unterschrieb die sächsische Hotelkette den Vertrag mit der Stadt Rockenhausen. Doch auch danach ging es für die neuen Pächter nicht weniger turbulent weiter. Nach kleineren Schönheitsrenovierungen, der Eröffnung von Restaurant und Hotel sowie einem zufriedenstellenden Start musste das Schloss seine Türen pandemiebedingt wieder schließen, ehe es überhaupt im regulären Betrieb ankommen konnte. Touristen durften nicht mehr reisen, Restaurants mussten geschlossen bleiben. Bitter für den Hotelmanager Sven Gerken, der die Neueröffnung in Rockenhausen betreut: „Es kamen schon erste Buchungen für das Hotel und Restaurant für November und Dezember.“ Geschäftsreisende dürfen zwar nach wie vor aufgenommen werden und kommen auch – die 25 Doppelzimmer lasten diese aber nicht aus. Die acht Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit. Es sei eine unsichere Stimmung unter den Mitarbeitern, so Gerken. „Wir sprechen uns Mut zu und hoffen einfach, dass es bald richtig losgehen kann.“

Vorteile gegenüber selbstständigen Hoteliers

Die Erfahrung aus dem Frühsommer habe gezeigt, dass die touristische Auslastung der Häuser kurz nach dem Lockdown schnell 60 bis 100 Prozent erreichte. Darauf hofft Gerken auch für das Drei-Sterne-Haus in Rockenhausen. Dabei stellt sich die Frage: Eine Hoteleröffnung mitten in der Pandemie, ist das nicht grundsätzlich ein bisschen unvernünftig? „Eine Hoteleröffnung ist immer ein Risiko. Und dass wir den Winter im Lockdown verbringen, konnte keiner ahnen“, erklärt Gerken und ergänzt, dass die Kette nächste Woche ein weiteres Haus eröffnet – trotz Pandemie.

Für die Hotelkette ist die Pandemie fatal, dennoch habe der neue Pächter in der prekären Situation Vorteile gegenüber selbstständigen Hoteliers. Neben den größeren Rücklagen, auf die eine Hotelkette im Gegensatz zu selbstständigen Häusern zurückgreifen könne, sei vor allem die schnelle Reaktion der Sachsen ein Plus: „Das Schloss ist ein bestehendes Haus mit Stammgästen. Das ist in einer Pandemie ein großer Vorteil gegenüber einer kompletten Neueröffnung.“ Hätte die Kette diesen laufenden Betrieb nicht so kurzfristig übernommen oder ein komplett neues Haus eröffnet, müsste sie erst einen vollkommen neuen Kundenstamm aufbauen – das brauche Zeit, auch ohne Pandemie, so Gerken.

Viel Arbeit auch ohne Gäste

Doch auch wenn gerade nur wenig los ist: Für den Hotelmanager selbst falle genauso viel Arbeit an wie vorher auch, betont Gerken: „Die Arbeit wird nicht weniger, nur weil keine Gäste da sind.“ Zum einen wird gerade die Technik modernisiert, da aktuell dabei keine Gäste gestört werden. Zum andern sind derzeit Besichtigungen für Veranstaltungen gefragt und lassen auf einen guten Sommer hoffen – vorausgesetzt, die Pandemie spielt mit. Schließlich ist das Schlosshotel mit den Kornkammern eine beliebte Hochzeitslocation in der Region. Dafür gehen bei dem neuen Pächter zwar wöchentlich Anfragen ein, „aber die Leute sind unsicher. Sie wissen nicht, ob und wann sie feiern können. Gebucht wird dann eher wenig.“ Dabei stünde den Mietern eine kostenlose Stornierung zu, so der Hotelmanager.

Insgesamt passe das Rockenhausener Schlosshotel perfekt ins „Beuteschema“ der Kette, die auf kleinere Häuser mit 20 bis maximal 40 Zimmer setze, so Gerken. Und trotz neuem Betreiber ist vieles in dem Schloss aus dem 13. Jahrhundert beim „alten“ geblieben, wie etwa die Zimmermöblierung. An anderen Stellen weht jedoch ein frischer Wind, so etwa in der Küche: Kulinarisch soll eine regionale und saisonale Gastronomie mit Pfälzer Spezialitäten überzeugen, in deren Genuss hoffentlich bald viele Einheimische und Gäste kommen können.