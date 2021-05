Viel diskutiert ist der „Wellenbrecher-Lockdown“, der zumindest begrifflich gut zum Schwimmverein Kirchheimbolanden passt. Doch in diesem Jahr sprudeln die Probleme im Verein des Vorsitzenden Arnulf Ollig doch eher wie ein Geysir. Der „Lockdown-Light“ in Folge der Coronavirus-Pandemie jetzt im November ist ein neues Kapitel in diesem Seuchenjahr für die Schwimmsportler.

„Wegen der Beschränkungen bleib das Bad ab dem 1. November bis auf Weiteres geschlossen“, steht auf der Homepage des Kibobads geschrieben. Es ist das hoffentlich letzte Kapitel im „Schauermärchen 2020“ für den Schwimmverein Kirchheimbolanden (SVK).

Deren Vorsitzender Arnulf Ollig stellt das pandemisch geprägte Unglücksjahr kurz und prägnant dar. „Wir konnten erst am 3. Juli öffnen. Dann gab es am 8. Juli einen Wasserrohrbruch. In diesen fünf Tagen wurden wir aber als Schwimmverein noch nicht berücksichtigt“, erzählt der SVK-Vorsitzende. Die Wartezeit war gegenüber anderen Schwimmbädern und deren Vereinen ohnehin schon länger, denn letztmals seien die Schwimm-Asse des Vereins am 13. März im Wasser gewesen. „Wir hätten dann ab dem 12. Oktober wieder trainieren können. Die Anfrage war aber zu kurzfristig bei uns. Wir konnten auf die Schnelle kein Hygienekonzept erstellen und haben auch die Kinder nicht so schnell erreicht“, fügt Ollig an.

Ollig: „Wir haben jetzt keinen Plan B“

So durften die Schwimmerinnen und Schwimmer des SVK erst am 29. Oktober erstmals wieder ins Becken im Kibobad springen und die ersten Bahnen schwimmen. „Wir hatten da schon etwas Sorgen, weil der Donnersbergkreis schon orange war“, erzählt der Vorsitzende mit Blick auf die Corona-Landkarte, die mittlerweile durchgängig rot gefärbt ist. „Man konnte dann auch schon voraussehen, dass die Politik tätig wird.“

Am 31. Oktober, am letzten Tag, an dem das Becken für die Schwimmer geöffnet war, wurde dann auch noch mal ein Training durchgeführt. Im Kibobad trainieren üblicherweise, außer dem SVK, noch die DLRG Eisenberg und die Schwimmer der TSG Zellertal. „Es waren erstaunlich viele Leute da. 90 Prozent der angemeldeten Kinder kamen auch ins Training“, erzählt Ollig, der selbst mangels Schwimmtrainer am Beckenrand seine Schützlinge coacht. Nach diesem Training war dann allerdings Schluss. Wie so viele Indoor-Sportarten bekamen auch die SVK-Schwimmer die Rote Karte gezeigt und mussten nach dem kurzen schwimmerischen Stelldichein wieder ihre Badesachen einmotten. Für die 80 aktiven Schwimmerinnen und Schwimmer der Abteilung heißt es nun abermals warten.

Auf Trainersuche

„Wir haben jetzt keinen Plan B“, stellt Ollig fest, der seinen Athleten auch kein Trockentraining anbieten kann. „Die Fitnessstudios haben zu, genauso wie die öffentlichen Turnhallen. Wenn der November vorbei ist und die Schwimmbäder vielleicht wieder aufmachen, dann sind es noch drei Wochen bis Weihnachten. Ich glaube, dass wir dann wohl nicht mehr anfangen“, fügt Ollig an, der auch vermutet, dass er mit einem Videotraining die Vereinsmitglieder nicht so gut erreichen kann.

Das Seuchenjahr wird dadurch komplettiert, dass der Schwimmverein, nachdem die Schwimmtrainer im vergangenen Jahr ihre Tätigkeit aufgaben, keine weitere Übungsleiter ausbilden konnte. „Man findet keine Trainer. Auf dem Markt tut sich auch nichts. Wir hätten gerne neue Trainer ausgebildet, aber das geht zur Zeit auch nicht“, stellt Ollig fest.

Schwimmer fühlen sich falsch behandelt

Auch das Vereinsleben stagniere zurzeit völlig. „Wir haben zwar kaum mehr Kündigungen als sonst, aber wir können auch keine neuen Schwimmer aufnehmen. Normalerweise schwimmen die Kinder vor und schauen, ob es was für sie ist. Das geht aber alles nicht“, klagt der Vorsitzende. Er habe auch Bedenken, wenn andere Sportvereine früher wieder ihren Trainingsbetrieb aufnehmen, dass seine Kinder dort mangels Schwimmtraining teilnehmen oder dem Sport abtrünnig werden.

„Im Wasser kann es wegen des Chlors ohnehin keine Infektion geben. In den Umkleidekabinen ist das anders. Wir Schwimmer fühlen uns falsch behandelt, aber da sind wir sicherlich in einem Chor von vielen“, stellt Ollig fest, der sich auch eine Frage stellt, die sich erst in einigen Wochen, vielleicht noch länger nicht beantworten lässt. „Was macht ein Schwimmverein, wenn er nicht schwimmen kann?“