Schüler brauchen schnell wieder ihre Sporthalle, um einen Ausgleich zum anderen Unterricht zu haben.

Sport ist nicht nur als körperliche Ertüchtigung wichtig, sondern gerade für Schüler als Ausgleich für die Schulstunden, in denen die Konzentrationsfähigkeit hochgehalten werden muss und meist im Sitzen gearbeitet wird. Turnen und Yoga sind zwar schön und gut, aber ordentliche Bewegung beim Laufen oder Spielen mit dem Ball umso wichtiger – um sich auszupowern und den Kopf freizukriegen.

Corona hat dem Sportunterricht schon einen herben Dämpfer verpasst, nun können die Schüler der Realschule plus in Rockenhausen immer noch nicht wieder richtig Sport machen. Die große Liste an Mängeln wurde von Schule, Kreis und Unfallkasse festgestellt. Deswegen ist es von Schulleiter Scheve auch richtig, die Halle nun vorerst zu schließen, bevor sich noch ein Schüler verletzt. Dass in der Halle noch keine Maßnahmen umgesetzt wurden, liegt vor allem am nicht genehmigten Haushalt der Kreisverwaltung und einer nicht bewilligten Förderung.

Es ist natürlich nicht schön, dass darunter in erster Linie die Schüler leiden müssen. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass sich die Schule und der Kreis nicht gegenseitig die Schuld zuweisen, sondern gemeinsam daran arbeiten, die Mängel schnellstmöglich zu beheben. Hoffnung ist ja nun in Sicht, dass die Halle zumindest im nächsten Jahr wieder geöffnet werden kann.