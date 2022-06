Die Schlemmerwanderung durch die Alte Welt ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Veranstaltungen in der Region. Am kommenden Sonntag, 19. Juni, findet sie wieder statt.

Die Stände sind in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Schlemmerwanderweg ist etwa fünfeinhalb Kilometer lang und führt ausschließlich über Wirtschaftswege. Erstmals ist die Sonnenuhr auf dem Reiserberg in die Wanderstrecke eingebunden, informiert Bürgermeister Harald Westrich von der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Ausrichter ist die Ortsgemeinde Niederkirchen mit ihrem Ortsteil Heimkirchen in Kooperation mit örtlichen Vereinen.

Die verschiedenen Stationen bieten allerlei Regionales, beispielsweise Wild, Spießbraten, geräucherte Forellen, Handkäse, Wurstsalat sowie Kaffee und Kuchen an. Zudem gibt es Informationen und Unterhaltungsbeiträge. Im Hüterwald wird über die Brennholzveredelung informiert, und Jagdhornbläser untermalen das Ganze musikalisch. Dazu gibt es Kinderbelustigung, zum Beispiel eine Hüpfburg, an verschiedenen Stationen. „Beim Lore“ unterhält der Leierkastenmann, und „beim Otto auf dem Holbornerhof“ ist das Bauernhofmuseum geöffnet. Parallel dazu gibt es eine Heilpflanzenexkursion. Cäcilia Brendieck-Worm begleitet die Wanderer ein Stück des Weges und stellt altbewährte Heilpflanzen vor. Start zu den Exkursionen ist um 11 Uhr und um 14 Uhr am Stand der deutsch-französischen Partnerschaft am „Heiligenmoscheler Weg“.