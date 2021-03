Gute Nachrichten von den Nordpfälzer Schleiereulen: Nach einem stetigen Rückgang in den vergangenen Jahren hat die Nabu-Kreisgruppe bei jüngsten Kontrollen vier Bruten mit insgesamt 23 Jungen entdeckt – so viele wie lange nicht mehr. In Ilbesheim wurde zweimal gebrütet, sieben und fünf junge Eulen waren hier die Folge. In Stetten erblickten sieben Jungvögel das Licht der Welt, in Rittersheim waren es vier. Ebenfalls erfreulich: Alle Exemplare konnten beringt werden – das erhöht die Wahrscheinlichkeit, manche von ihnen in der Zukunft wiederzufinden. Zu bedenken ist laut Nabu allerdings, dass nur jede zweite Jungeule den ersten Winter überlebt.