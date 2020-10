Der Mörsfelder Gesangverein bietet sein traditionelles Schlachtfest in diesem Jahr„to go“ an.

Der Mörsfelder Gesangverein veranstaltet schon seit mehr als 30 Jahren im Herbst in der Gemeindehalle ein Schlachtfest. Wegen der Corona-Pandemie kann es in diesem Jahr jedoch nicht in gewohnter Form stattfinden, da normalerweise um die 250 Gäste in der Halle erwartet werden.

Stattdessen lädt der Gesangverein. jetzt für Samstag, 24. Oktober, zum „Schlachtfest to go“ ein: Bis kommenden Freitag, 16. Oktober, können unter den Telefonnummern 06358 233 und 06358 362 Wurst und Fleisch bestellt werden.

Am 24. Oktober können die Schlachtfestprodukte dann ab 11 Uhr am Sängerraum unterhalb der Gemeindehalle abgeholt werden.