Am frühen Sonntagmorgen kam es in Gaugrehweiler unter zwei Kerwebesuchern zu verbalen Streitigkeiten, die letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Wie die Polizei Rockenhausen mitteilt, schlug einer der Beteiligten dem anderen mit der Hand ins Gesicht. Außer einer Rötung erlitt das Opfer aber keine Verletzungen. Der Beschuldigte stand dabei mit über zwei Promille unter deutlichem Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Beide Beteiligten erhielten einen Platzverweis und traten die Heimreise an.