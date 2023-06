Beim Johannismarkt, der am Wochenende in Winnweiler gefeiert wurde, gab es laut Polizei einen Zwischenfall: In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in am Marktplatz unter zwei Besuchern s zu verbalen Streitigkeiten, die letztendlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei wurde die Geschädigte von einem 36-jährigen Mann ins Gesicht geschlagen. Sie erlitt eine kleinere Verletzung. Der Beschuldigte stand nach Angaben der Beamten unter deutlichem Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.