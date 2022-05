Um die Schiedsrichterei gestern und heute geht es bei einer Talkrunde im Harxheimer Bürgergarten mit Christian Gittelmann, Dieter Pommeranz und Werner Föckler. Moderiert wird der Talk im Garten, der vom Verein Bürger für Bürger organisiert wird, von Horst Konzok.

Wie hat sich die Schiedsrichterei im Laufe der Zeit entwickelt? Wie werden die Neuerungen von Torlinientechnik bis Video-Assistenten eingeschätzt? Gibt es genug Nachwuchs-Schiedsrichter? Über diese Fragen, gespickt mit Anekdoten und Erfahrungen, tauschen sich Christian Gittelmann, Dieter Pommeranz und Werner Föckler aus. Der Gauersheimer Gittelmann ist aktueller Fifa-Schiedsrichterassistent. Zuletzt war er als Video-Assistent im DFB-Pokalendspiel zwischen Freiburg und Leipzig im Einsatz.

Dieter Pommeranz war viele Jahre Vorsitzender der Schiedsrichtervereinigung Kaiserslautern-Donnersberg und Fußball-Abteilungsleiter der TSG Zellertal. Der 77-jährige Werner Föckler war bis 1990 Schiedsrichter in der Ersten und Zweiten Bundesliga, engagierte sich danach als Ausbilder und Spielebeobachter. Moderiert wird die Talkrunde vom ehemaligen Sportchef der RHEINPFALZ Horst Konzok, der im Zellertal aufgewachsen ist. Zu der sportlichen Diskussion gibt es Fassbier, Wein und Snacks.

Info



Der Talk im Garten über Schiedsrichterei von gestern bis heute findet am Sonntag, 29. Mai, von 11 bis 13 Uhr im Bürgergarten am Ammelbach in Harxheim, Kurpfalzstraße, statt. Einlass ist ab 10 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.