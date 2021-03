Bislang unbekannte Vandalen haben vermutlich in der Nacht auf Samstag, 20. März, entlang der Bundesstraße 420 und der Landesstraße 379 gewütet. An der Einmündung der B 420 in die B 48 bei Alsenz haben sie nach Polizeiangaben ein Vorfahrt-gewähren-Schild samt Betonsockel gewaltsam aus der Verankerung entfernt und im weiteren Verlauf der Strecke Richtung Niedermoschel rund 50 Leitpfosten herausgerissen.

Weitere acht Begrenzungspfähle haben die Täter auf der L 379 zwischen Sitters und Schiersfeld aus dem Boden gezogen und zur Seite geworfen. Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben die Pfosten größtenteils wieder aufstellen können. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.