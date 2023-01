Die Zugfahrer in Richtung Mainz müssen sich nächste Woche erneut auf Schienenersatzverkehr einstellen. Wegen dringend notwendiger Weichenarbeiten wird die Strecke zwischen Alzey und Kirchheimbolanden am Montag, 30. Januar, für mehrere Stunden in der Nacht gesperrt, teilt Vlexx mit. Der Zug der Linie RB31 um 22.10 Uhr ab Mainz Hauptbahnhof fällt deswegen auf dem Abschnitt zwischen Alzey und Kirchheimbolanden aus. Auf dieser Strecke wird der Zug durch einen Bus ersetzt.