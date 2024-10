Die Kleine Residenz ist seit Mittwoch nicht per Zug zu erreichen. Grund ist ein Schienenbruch zwischen Alzey und Kirchheimbolanden. Infolgedessen hat das Verkehrsunternehmen Vlexx, das die Bahnlinie auf dieser Strecke betreibt, den Verkehr komplett eingestellt – bis voraussichtlich Freitag, 11. Oktober.

Nachdem es laut Vlexx zunächst nicht gut ausgesehen hatte für einen schnellen Reparaturtermin, weil die Kapazitäten bei Infrastrukturbetreiber RP Eisenbahn durch die Sanierung der Riedbahn ausgelastet seien, hat RP Eisenbahn am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass nun doch eine kurzfristige Reparatur vorgenommen werden könne. Demnach solle der Zugverkehr voraussichtlich ab Dienstag, 15. Oktober, wieder normal laufen.

Bis Freitag nur Ersatzbusse

Zwischen Alzey und Kirchheimbolanden pendeln derzeit Busse als Ersatz. Für diese gebe es keinen festen Fahrplan, heißt es seitens Vlexx. Laut dem Verkehrsunternehmen sollten Fahrgäste beachten, dass durch die verlängerten Fahrzeiten Anschlüsse in Alzey und Kirchheimbolanden eventuell nicht erreicht werden. Dies soll bis Freitag, 11. Oktober, so bleiben. Am Wochenende sollen alle Züge planmäßig fahren, Fahrzeitverlängerungen um wenige Minuten seien durch Langsamfahrstellen möglich. Am folgenden Montag wird – so der erste Plan – vormittags ein Zug im Pendel zwischen Kirchheimbolanden und Alzey fahren. Ab mittags verkehren wieder Busse. Auch für den Zug um 5.50 Uhr ab Kirchheimbolanden soll ein Ersatzbus fahren. Infos zu den Fahrplänen gibt es unter www.vlexx.de.