Mit 14 Jahren hat Jakob Thiedemann seine Schiedsrichterprüfung abgelegt, zwei Jahre später darf er bereits Spiele der Landesliga pfeifen.

Jakob Tiedemann (ASV Winnweiler) aus Wartenberg-Rohrbach zählt aktuell zu den talentiertesten Nachwuchs-Schiedsrichtern in der Region. Der 16-Jährige bestand beim jüngsten Schiedsrichter-Lehrgang in Edenkoben sämtliche Prüfungen und steigt nun von der Bezirksliga in die Landesliga auf. Der Schiedsrichterausschuss hatte ihn vor wenigen Wochen als Lohn für seine guten Leistungen in der abgelaufenen Saison mit dem Pokalendspiel der A-Junioren zwischen der TSG Albisheim/Z/G/S/R JSG und dem FV Rockenhausen/H/N JSG (3:1) betraut.