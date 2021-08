Ein äußerst seltenes Jubiläum feierte – der Corona-Pandemie geschuldet mit Verspätung – Herbert Uhl aus Kriegsfeld. Aus Anlass seines 50. Jubiläums im öffentlichen Dienst erhielt er die Dankesurkunde der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

50 Dienstjahre – als er von diesem Jubiläum erfuhr, war Herbert Uhl sogar selbst erstaunt, denn als Amtsrat wurde er bereits 2013 offiziell in den Ruhestand versetzt. Dann allerdings wurde ihm 2018 das Amt als Schiedsmann des Schiedsamtsbezirks Kirchheimbolanden angetragen, wo er bis heute „Dienst“ tut. Und so kommt er auf die stolze Zahl von 50 Dienstjahren.

„Meist sind es Nachbarschaftsstreitigkeiten, wegen denen Menschen mich als Schiedsmann in Anspruch nehmen“, sagt Uhl. Der berühmte Gartenzaun, über den irgendwelche Äste wachsen, sei da ein aussagekräftiges Beispiel. Und fast immer gebe er den Ratschlag: „Redet miteinander!“ Manchmal jedoch seien die Fronten schon so verhärtet, dass der Weg über das Gericht unumgänglich werde. „Ich habe es aber auch schon erlebt, dass zwei Streithähne sich ausgesprochen und anschließend zusammen ein Bier getrunken haben“, so Uhl.

„So viel Einsatz findet man selten“

Uhl begann seine Tätigkeit im öffentlichen Dienst am 1. April 1965 mit der Verwaltungslehre in der Gemeinde Kriegsfeld. „Eine Zeit lang war ich dann nach meiner Lehre ganz alleine im Dorf für die Belange der Menschen dort zuständig“, sagt er. 1968 zum Beamten bestellt, wechselte er 1972 zur damals neu gegründeten Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden, wo er 2013 als Amtsrat in den Ruhestand versetzt wurde. Wobei das Wort Ruhestand auf den jetzt 71-Jährigen nicht passt. Neben seinem Einsatz als Schöffe beim Amtsgericht Rockenhausen ist er seit Mai 2018 als Schiedsmann für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden tätig. Hinzu kamen und kommen eine ganze Reihe weiterer ehrenamtlicher Engagements. So war Uhl im Kegelclub der VG aktiv und ist bis heute im Hüttendienst beim Pfälzerwald-Verein.

Die Dankesurkunde war Uhl von Verbandsbürgermeister Axel Haas und dem Direktor des Amtsgerichts Thomas Edinger überreicht worden, die dessen großes Engagement für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Region lobten.

„Ein solch hohes Maß an beruflichem und ehrenamtlichem Einsatz für die Allgemeinheit findet man ganz selten. Daher schließe ich mich dem Dank der Frau Ministerpräsidentin aus vollem Herzen an“, erklärte Edinger bei der Übergabe der Urkunde.