Eine Scheune ist am späten Freitagabend in Kirchheimbolanden in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Scheune in der Straße „Ziegelhütte“ ist laut Beamten an ein Wohngebäude angegliedert. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten die Nacht über an. Zur Brandursache kann die Polizei noch keine Aussage treffen.