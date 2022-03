Scheiden tut weh – eigentlich. Doch am Sonntagnachmittag haben die Eisenberger gern auf dem Mehrgenerationenplatz „ade“ gesagt. Mit musikalischer Untermalung durch die Eisenberger Blaskapelle wurde der Winter verbrannt. Den überdimensionalen Schneemann hatten die Aktiven des CVJM gefertigt. Die liebgewonnene Tradition des Stabausfestes, die bei warmem Wetter stattfinden konnte, erhielt coronabedingt einen neuen Rahmen. Die Organisation lief anders und das Programm wurde modifiziert. Der Umzug bahnte sich seinen Weg über die Jakob-Schiffer- und Sandstraße zum Festplatz. In freudiger Erwartung pilgerten vor allem Familien mit ihren Kindern zum Spektakel. Die Eisenberger Hexen hatten eine Essens- und Getränke-Ausgabe eingerichtet, die Einnahmen sollen der Ukrainehilfe zugute kommen. Hauptorganisator Christopher Krill zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden. So entsprach die Feier dem von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben 1835 verfassten Frühlings- und Kinderlied. Dort heißt es: „Aber dein Scheiden macht, dass mir mein Herze lacht.“ Und so brachte die Winterverbrennung mit Frühlingsbeginn das, was vor allem in diesen Zeiten so dringend benötigt wird: Glücksgefühle.