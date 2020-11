Indem sie Fensterscheiben zertrümmert haben, sind bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Samstag in ein Wohnhaus im Kirchheimbolander Baugebiet Kupferberg eingedrungen. In welchem Umfang sie aus dem Inneren des Gebäudes etwas entwendet haben, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um Hinweise unter 06352 9110.