Am Freitagabend, 30. Juni, fällt der Startschuss zur „Schdoabacher Kerb“. Gleich fünf Tage lang wird unterm Donnersberg gefeiert.

Mit dem Fassbieranstich geht es um 18 Uhr los. Dazu spielt der Musikverein aus Kollweiler (Kreis Kaiserslautern). Die XXl-Steirer sorgen danach für Stimmung. Am Samstagabend, 18 Uhr, legt zunächst die Arnbachtaler Blasmusik los, ehe ab 20 Uhr mit den „Filsbacher XXL“ übernehmen.

Am Sonntag ist um 11 Uhr Gottesdienst, ab 11.30 Uhr Frühschoppen. Nach dem Mittagessen startet um 14 Uhr der Kerweumzug. Es folgen Rede und Kerwewettkämpfe ab 16 und die Schoabacher Kerwe-Hitparade um 18 Uhr. Gefeiert wird auf dem Bürgerhausplatz. Früh- und Dämmerschoppen am Montag steigen hingegen in der Pizzeria Bellavista und der PWV-Hütte. Zum Ausklang am Dienstag ab 18 Uhr gibt’s Leberknödel. Es spielt der Steinbacher Musikverein, die Kerwe wird am Abend begraben.