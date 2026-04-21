Am kommenden Freitag startet wieder das Hexentanz-Festival auf Burg Lichtenberg. Die bayerische Mittelalter-Folk-Rock-Band „Schandmaul“ ist zum fünften Mal dabei.

Wenn ein Festival schon zwei Jahrzehnte auf dem Buckel hat, dann häufen sich irgendwann auch die Anekdoten. So verwundert es wenig, dass sich Stefan Brunner noch sehr genau an seine bisherige Gastspiele beim „Hexentanz“ erinnert. Der Schlagzeuger ist mit der Band Schandmaul in diesem Jahr bereits zum fünften Mal Headliner beim „Hexentanz“. Sehr gut im Gedächtnis ist Brunner jedoch die Premiere aus dem Jahr 2012 geblieben.

„Damals musste die Hauptbühne wegen starkem Wind gesperrt werden“, erinnert sich Brunner. „Wir haben dann gemeinsam mit Saltatio Mortis improvisiert und ein bisschen Technik zur kleinen Bühne auf dem angrenzenden Mittelaltermarkt gebracht.“ So wurden die Gäste der damals siebten Ausgabe des „Hexentanz“-Festivals Zeuge eines ganz besonderen und in seiner Art einmaligen Schandmaul-Konzertes.

Festival auf Wanderschaft

Somit gehört Schandmaul auch zu den Bands, die die vielen Umzüge des Festivals miterlebt haben. Damals 2012 noch am Bostalsee, war Schandmaul auch in Losheim und in Großrosseln mit dabei. Und nun eben auf der Burg Lichtenberg.

„Wir freuen uns auf diese schöne Location. Das passt natürlich zu dieser Art Musik auch hervorragend“, zeigt sich Brunner nun vorfreudig auf das erneute Gastspiel. Vom 24. bis 26. April wird die Burg bei Thallichtenberg wieder zum Treffpunkt für Metal-, Mittelalter- und Gothic-Freunde von Nah und Fern. Neben Schandmaul zählen in diesem Jahr Mr. Hurley & Die Pulveraffen und Lord of the Lost zu den Headlinern.

Schandmaul bringen neue Songs mit auf die Burg

„Wir sind mitten in den Vorbereitungen für die ersten Konzerte des Jahres“, sagt Brunner. Die dritte Station wird dann Thallichtenberg sein. Die Fans können sich auf ein Programm mit zahlreichen Klassikern der Band freuen. Aber auch auf zwei neue Songs, so viel verrät der Schlagzeuger bereits. Am 11. September wird ihr neues Album „Sternensegler“ erscheinen, im Anschluss wird es die passende Tour geben.

„Zu viel wollen wir davon jetzt noch nicht präsentieren“, sagt Brunner. Einen kleinen Vorgeschmack wird es aber geben. Wichtiger sei es, dass die Leute beim Festival eine gute Zeit haben. „Wichtig ist, dass die Menschen Spaß haben. Musik und speziell Festivals können auch immer wieder Menschen zusammenbringen und verbinden. Darum geht es dabei doch auch“, sagt Brunner.

An die Pfalz hat der Schandmaul-Schlagzeuger ebenfalls gute Erinnerungen. „Früher haben wir einige Male in der Kammgarn in Kaiserslautern gespielt“, sagt Brunner und erinnert sich an das „extrem gute Catering“ dort. Ansonsten verbindet den Bayer wenig mit der Pfalz. Mit dem Auftritt in Thallichtenberg könnte nun aber zumindest noch eine Erinnerung hinzukommen.

Gleich zwei Newcomer dürfen das Festival eröffnen

Dort haben indes längst die Vorbereitungen auf das 18. Hexentanz Festival begonnen. „Das Jahr vergeht wie im Flug“, sagt Veranstalter Frank Schulz im RHEINPFALZ-Gespräch. Viel sei noch zu tun, in der Woche vor dem Festival beginnen dann die Aufbauarbeiten auf der Burg. Die Nachfrage nach den Tickets sei unverändert. „Wir denken aber, dass der Vorverkauf bei gutem Frühlingswetter nun noch mal ein wenig anziehen könnte“, so Schulz. Auch Kurzentschlossene könnten aber den Weg nach Kusel finden, zumal es Tageskarten geben wird für diejenigen, die speziell für eine Band kommen wollen.

Das Programm hat zudem kürzlich noch den letzten Feinschliff bekommen. Wie schon im Vorjahr hat der Hexentanz gemeinsam mit „Classic Rock Radio“ einen Band-Wettbewerb veranstaltet, um einer Newcomer-Band die Möglichkeit zu geben, das Festival am Freitag zu eröffnen. „Wir hatten 74 Bewerbungen. Das hat alle Erwartungen übertroffen“, freut sich Schulz. Entsprechend habe man kurzerhand entschieden, gleich zwei Gewinner zu küren. Die Dark-Rock-Band Two Minds Collide, um ASP-Bassist Tobias Engel, werden das Festival als Sieger des Wettbewerbs nun freitags eröffnen. Die Mittelalter-Rocker von Nathanael dürfen am Samstag als erste Band auf die Bühne.

Anreise, Tickets & Programm

Der Zeltplatz an der Burg Lichtenberg öffnet am Donnerstag, 23. April, ab 13 Uhr. Die Gäste müssen bis Montag, 27. April, um 12 Uhr wieder abreisen. Für alle Tage gibt es noch Tagestickets – auch Wochenendkarten sind noch erhältlich. Tickets für Camping oder Wohnmobilplätze müssen separat erworben werden.

Am Freitag, den 24. April, beginnen die Konzerte ab 13.30 Uhr. Headliner sind Lord of the Lost. Außerdem spielen am ersten Tag Lacrimas Profundere, Dogma, Asenblut, Reliquiae, League of Distortion und Two Minds Collide.

Am Samstag, den 25. April, beginnen die Konzerte ab 13.30 Uhr. Headliner sind Mr. Hurley & Die Pulveraffen. Außerdem spielen Varg, All for Metal, Ragnarök, Sagenbringer, Scherbentanz und Nathanael.

Am Sonntag, den 26. April, beginnen die Konzerte ab 12.30 Uhr. Headliner ist Schandmaul. Außerdem treten Fiddler’s Green, Manntra, Die Habenichtse, Mythemia, DLVN und Rabengott auf.