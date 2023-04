Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Zeiten des Fernunterrichts ist eine stabile Plattform für das „Homeschooling “ wichtig. Viele Schulen setzen dabei auf Microsoft Teams. Doch diese Plattform soll nach diesem Schuljahr wegen Datenschutzbedenken verboten werden. Das sorgt gerade für viel Wirbel und Kritik. Wir haben uns mit den Schülersprechern von der Georg-von-Neumayer-Schule in Kirchheimbolanden und der Realschule plus Rockenhausen per Teams getroffen, um mit ihnen darüber zu reden.

An der Georg-von-Neumayer-Schule wurde von Anfang an Teams von Microsoft für den Fernunterricht eingesetzt. Die Schüler und Lehrer wurden entsprechend geschult, an einem Probe-Lockdowntag alles ausgiebig getestet.