„Unser Verkehrsunternehmen hat uns signalisiert, dass uns sieben Zusatzbusse zur Verfügung gestellt werden können. Drei Fahrzeuge kommen kurzfristig zum Einsatz, um die Lage auf den Hauptachsen zu entspannen. Die vier weiteren Busse sollen in den nächsten Tagen hinzukommen.“ Das kündigt Landrat Rainer Guth an in einem gestern veröffentlichten Brief an Eltern und Sorgeberechtigte, in dem deren Sorgen hinsichtlich der Situation in den Schulbussen aufgreift.

„Wir verstehen Ihre Sorge, und selbstverständlich ist es auch unser Ziel, die Situation in den Bussen so zu entschärfen, dass das Ansteckungsrisiko für Schülerinnen und Schüler unter Beachtung der Hygieneregeln möglichst gering ist.“ Der Kreise stehe in ständigem Kontakt mit dem Verkehrsunternehmen, den Schulen und dem Land, die für alle belastende Situation ist nur im Miteinander zu bewältigen. „Die Sicherheit unserer Fahrschülerinnen und –schüler ist uns immer ein besonderes Anliegen.“

Aktuell setze sich der Kreis dafür ein, Linien mit erhöhtem Schüleraufkommen durch weitere Fahrzeuge zu entlasten – aufgrund der starken Nachfrage und gleichzeitig eingeschränkten Kapazitäten bei Fahrzeugen und Personal bedeute dies jedoch eine Herausforderung. Zugrunde liege eine erst am Freitag geltend gemachte Förderrichtlinie des Landes. „Es sind auch Maßnahmen an den Schulen zur weiteren Entspannung der Situation in Betracht zu ziehen. Denkbar ist neben einem gleitenden Unterrichtsbeginn auch die Möglichkeit der Einführung von versetztem Blockunterricht, um so die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in den Bussen und an den Haltestellen zu verringern. Wir als Landkreis können dies jedoch nur anregen.“ In jedem Fall werden alle Beteiligten gemeinsam an tragfähigen Lösungen arbeiten.

Guth bittet auch die Eltern, ihre Kinder dafür zu sensibilisieren, „dass sie für sich selbst sorgen, indem sie nach Möglichkeit gerade an den Haltestellen etwas Abstand halten, sich nicht ins Gesicht fassen und auf eine gute Handhygiene sowie ihren Mund-Nasen- Schutz achten“, so Guth in diesem Schreiben.