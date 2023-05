Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spaß im Unterricht ist zur Zeit am Gymnasium Weierhof in der Lateinklasse geboten. Die Neuntklässler haben ein Spiel auf Latein entwickelt, dessen ursprüngliche Ausgabe schon in vielen Kinderzimmern bekannt ist, – und damit auch einen Preis gewonnen.

„Nox est. Omnes cives dormiunt. (Es ist Nacht. Alle Bürger schlafen)“, sagt Theresa Oßwald, Lehrerin der Lateinklasse am Gymnasium Weierhof. Prompt legen alle Schüler