Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Traktoren an sich lassen ja oft schon viele Kinderaugen glänzen. Aber wenn sie auch noch weihnachtlich leuchtend geschmückt sind, dann wird es richtig toll. Am Samstag gibt es ab 16 Uhr bestimmt viele strahlende Kinderaugen, denn dann startet die Lichterfahrt der Donnersberger Landwirte.

Schon letztes Jahr hatten Landwirte große Lichterfahrten organisiert, unter anderem in Speyer und Mainz. In diesem Jahr aber wollen die Donnersberger Landwirte nicht so weit fahren, sondern ihre leuchtenden