Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein 47-Jähriger mit seinem Sattelzug von der A63 bei Wartenberg-Rohrbach von der Fahrbahn abgekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war der Mann am frühen Mittwochmorgen mit seinem Sattelzug in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Der Fahrer versuchte noch gegenzulenken und verlor dadurch jedoch vollständig die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der Sattelzug kollidierte zunächst mit der seitlichen Schutzplanke und einem Wildschutzzaun, bevor er in einer Böschung zum Stehen kam. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Sattelzug entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe, war auch die Freiwillige Feuerwehr Winnweiler im Einsatz. Zur Bergung des Sattelzuges musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden. Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf rund 50.000 Euro.