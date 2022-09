Das Sattelfest geht in seine siebte Runde: Am Sonntag, 11. September, kann der Zellertal-Radweg von 11 bis 18 Uhr befahren werden, während rund 20 Gaststätten, Weingüter und weitere Anbieter den Radfahrern Möglichkeiten zur Rast geben.

Neu ist der Startpunkt: Denn statt wie bisher in Marnheim beginnt das Sattelfest nun schon in Weierhof, wo das Restaurant „Zum Chefche“ Snacks anbietet. Die Veranstaltung wurde 2015 aus der Taufe gehoben, damals beteiligten sich rund zehn Anbieter. Anlass war die Vervollständigung des Zellertal-Radwegs zwischen Harxheim und Albisheim – dadurch war eine durchgängige Verbindung von Worms bis zum Donnersberg geschaffen.

Von Beginn an zeichnen Sigrid und Gunter Herweck für die Organisation verantwortlich. 2020 musste das Fest coronabedingt pausieren, im Jahr darauf fand es wieder statt. Ein Faktor sei für die Resonanz entscheidend, betont Herweck: „Wenn es nicht regnet, ist die Bude voll.“ Zudem sei das Risiko für die Anbieter gering, sie müssen für die Teilnahme nichts bezahlen. Plakate und Flyer im Vorfeld werden durch den Verkauf des „Zellertal-Seccos“ finanziert.

Nächstes Jahr auch Kirchheimbolanden dabei?

Hin und zurück beträgt die Strecke rund 30 Kilometer. Für sportlich ambitioniertere Fahrer gibt es auch in den höher gelegenen Orten Einselthum, Mölsheim und Zell Angebote, ferner wird an diesem Wochenende in Marnheim und Monsheim Kerwe gefeiert. Herweck hofft, im nächsten Jahr die Strecke bis Kirchheimbolanden erweitern zu können.

Um den Weg mit all seinen Stationen zu erstellen, nutzt er das Programm „alltrails“, in das er seit Anfang Juni nach und nach alle Teilnehmer hinzufügte. Ein gewisser Aufwand, den er aber gerne betreibe. Zusammen bilden die Herwecks am Sonntag auch die „Feuerwehr“: Sollte jemand anrufen, der beispielsweise nicht weiß, wo es weiter geht, sind die beiden zur Stelle.

Info

Weitere Infos zum Sattelfest mitsamt Streckenplan und Stationen gibt es auf zellertal-aktiv.de.