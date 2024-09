Genuss und Kultur sind – neben Radfahren – angesagt beim Sattelfest am Sonntag, 8. September, ab 11 Uhr rund um den Zellertaler Radweg. Bei etlichen Weingütern, wie Schlossgut Lüll, Weingut Sebastian, Weingut Schwan, Weingut Puder in Kooperation mit der TSG Zellertal, Weingut Bremer, Weingut Stutzmann und Weingut Martinspforte können Besucher die feinen Nuancen der regionalen Weine entdecken. Der Obsthof Enders lädt dazu ein, frische lokale Produkte zu genießen, und bei der „Weinrast mit Weitblick“ können sich die Besucher entspannen und gleichzeitig die Aussicht bewundern.

Gastronomische Einrichtungen, etwa die Gaststätte „Zum Pokal“, Café Marijana, „Beli's Restaurant“ und das Restaurant „Der Schwarze Herrgott“, sorgen für die Verpflegung. Der BfB-Bürgergarten in Harxheim und die Wanderhütte in Einselthum laden zum Verweilen ein, dazu gibt es kulturelle Veranstaltungen, wie eine Lesung von Nadine Neu im historischen Rathaus. Essbares und Lesbares, „eine Kombination aus kulinarischen Genüssen und literarischen Schätzen“, bietet Familie Treiber auf dem Heyerhof an. Der Monsheimer Markt und die Marnheimer Kerwe runden das Angebot für die Besucher des Sattelfests ab. In allen Dörfern stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Weitere Infos gibt es bei allen Teilnehmern sowie unter www.zellertal-aktiv.de.