Eine Satellitenschüssel auf der Fahrbahn der L 401 bei Börrstadt hätte am Montagvormittag fast einen Unfall verursacht. Ein 63-jähriger Autofahrer aus dem Donnersbergkreis fuhr über das Hindernis, nach momentanen Erkenntnissen ist an dem Pkw jedoch kein Schaden entstanden. Wie die Schüssel auf die Fahrbahn gelangte, ist derzeit nicht bekannt, teilt die Polizei in Rockenhausen mit.