Unter dem Titel „Feuer und Wasser“ gibt es anlässlich des Göllheimer Torbogenfestes eine Ausstellung. Zu sehen sind bereits ab 3. August, 19 Uhr, Werke des Malers Sascha Kutschmann in der „Kleinen Galerie im Kerzenheimer Tor“.

In seinen frühen Werken schien Sascha Kutschmann sich dem Chaos als künstlerisches Thema verschrieben zu haben. Auseinandersetzungen mit Fragen zur Entstehung des Universums bestimmten sein surrealistisch-abstraktes Werk. Der Steinbacher Maler setzt sich mit Umwelt und Natur und ihrer Zerstörung durch den Menschen auseinander, oder auch mit der Idealvorstellung eines unberührten Lebensraums. Die ausufernden Waldbrände in der vergangenen Zeit drängten ihn nun zur künstlerischen Beschäftigung mit der destruktiven Kraft des Feuers.

Die Wucht des Wassers

Noch intensiver widmet sich Kutschmann dem Element Wasser, das so grundlegend ist für unsere Existenz, aber auch zerstörerisch sein kann, wenn es mit voller Wucht auf Land und Mensch trifft. Der Künstler wendet sich zudem auch immer mehr dem Figürlichen zu. Der Mensch gerät in seinen künstlerischen Blick, des geht ihm um den menschlichen Willen und um Gefühle in der Darstellung.

Kutschmanns künstlerische Materialien sind Acrylfarben auf Leinwand. Mehrfache Klarlackaufträge lassen reliefartige Darstellungen entstehen. Die Ausstellung ist am Torbogenfest-Sonntag, 7. August, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind am 14. und 21. August von 15 bis 17 Uhr.