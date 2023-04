Vor wenigen Tagen, am 11. April, hat sich Sarah Holstein einen Traum erfüllt. Sie hat in Kirchheimbolanden eine eigene Heilpraktiker-Praxis eröffnet. Doch bis es dazu kam, hat es eine Weile gedauert.

Einen Aufsatz in Deutsch zu schreiben, war für sie eine Strafarbeit, aber Naturwissenschaften waren schon immer ihr Ding, sagt Sarah Holstein. Sie wuchs in Kirchheimbolanden auf und studierte nach der Schule Biologie. Doch als ihr klar wurde, dass sie nicht den ganzen Tag im Labor sitzen wollte, ging sie in eine ganz andere Richtung. Sie machte eine Ausbildung und arbeitete bei der Sparkasse.

Die Leidenschaft zu den Naturwissenschaften und der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten, blieb aber. Also begann sie ein Studium zur Heilpraktikerin an der Paracelsus-Schule in Mainz und eröffnete bei sich zu Hause eine Massagepraxis. Halbtags arbeitete sie dann bei der Sparkasse, die andere Hälfte der Zeit investierte sie in ihre Massagepraxis und ihr Studium. Wie sie das alles geschafft hat, weiß sie im Nachhinein nicht mehr. „Es ist erstaunlich, was der Körper leisten kann“, sagt Holstein. Doch auch wenn es anstrengend gewesen sei, hatte sie immer das Ziel vor Augen, das Studium zur Heilpraktikerin abzuschließen.

Es gab auch Zweifel

Als Kind litt Sarah Holstein selbst unter Rückenschmerzen. Auch deshalb möchte sie anderen Menschen mit ihrer Behandlung helfen. Sie macht unter anderem medizinische Massagen, um Schmerzen zu lindern und die Ursachen der Schmerzen zu finden und zu beheben. „Man macht keinen neuen Menschen, aber man kann den Leuten helfen“, sagt Holstein. Sie denkt, dass der Bedarf für Behandlungen hoch ist – gerade in der heutigen Zeit, in der viele Menschen lange vor dem Computer sitzen und unter Stress stehen.

Allerdings kamen Sarah Holstein auf dem Weg bis zu der Eröffnung ihrer eigenen Praxis zwischendurch auch Zweifel. Die Räume befanden sich vorher im Rohbau. In acht Wochen wurden Wände, Böden und alle weiteren Arbeiten erledigt. Sie sei dankbar für die viele Unterstützung, die sie bekommen hat.

Ein Beruf bis zur Rente

Bisher wurde ihre Praxis gut angenommen, erzählt Holstein. Sie mache gerade noch einen Master im Bereich Chiropraktik. Auch in Zukunft möchte sie sich weiterbilden. Persönlich interessiert sie sich für Phytotherapie, für Pflanzenheilkunde. Die Praxis ist ihre Leidenschaft und mit ihr hat sie den Beruf gefunden, den sie bis zur Rente machen will.