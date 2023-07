Am kommenden Samstag, 15. Juli, präsentiert die SAP-Sinfonietta die Oper „Abu Hassan“. Sie stammt aus der Feder von Carl Maria von Weber, der eben keineswegs nur den bekannten „Freischütz“ komponiert hat.

„Abu Hassan“ ist anders als der „Freischütz“ eine komische Oper in einem Akt, die 1810 in Mannheim und Darmstadt komponiert und 1811 in München uraufgeführt wurde. In einer guten Stunde Musik und Schauspiel mit vier Solisten, Chor und Sinfonieorchester taucht man ein in eine amüsante orientalische Geschichte aus Tausendundeiner Nacht. Sie erzählt von Abu Hassan, einem armen aber listigen Mann, der zusammen mit seiner Frau Fatime versucht, den Emir auszutricksen und auf diesem Weg seine Schulden zu begleichen.

Die Oper ist bekannt für ihre lebhaften Charaktere und ihre humorvolle Handlung. Die Musik von Weber ist charmant, spielerisch und passt perfekt zur Stimmung der Handlung.

Orchester wurde 2003 gegründet

Die SAP Sinfonietta wurde im Jahre 2003 auf Initiative von Mitarbeitenden der SAP AG in Walldorf gegründet. Der jetzige Mittelpunkt des Orchesters ist Heidelberg. Die Mitglieder sind nicht nur SAP-Mitarbeitende, sondern auch Musikerinnen und Musiker aus dem Rhein-Neckar-Raum. Der Konzertmeister wie auch der Stuttgarter Dirigent Alexander Beer sind Berufsmusiker. Die gespielte Konzertliteratur erstreckt sich über einige Jahrhunderte von Haydn, Mozart, Beethoven über Schubert und Brahms bis hin zu Milhaud und Strawinsky. Jedes Jahr werden zwei große sinfonische Konzertprogramme mit vier Konzerten in Heidelberg, Mannheim und weiteren Städten der Region gestaltet.

Das Jubiläumsjahr 2023 „20 Jahre SAP Sinfonietta“ wird mit einem großen Opernprojekt und Aufführungen in Kirchheimbolanden und im Schloss Schwetzingen gefeiert.

Termin

Webers Oper „Abu Hassan“, am Samstag, 15. Juli, 20 Uhr, Stadthalle an der Orangerie Kirchheimbolanden. Tickets online unter www.Reservix.de oder www.visit-kirchheimbolanden.de und in allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie im Büro der Stadthalle an der Orangerie Kirchheimbolanden.