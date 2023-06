Geradezu wehrhaft gerüstet zeigt sich die südliche Schlossgartenmauer in Kirchheimbolanden für die Sanierungsarbeiten, die demnächst zwischen dem Haupteingang zum Park und dem Kreisel an der Neumayerstraße beginnen.

Auf einer Länge von 344 Metern wird die Firma Zedler aus Ober-Flörsheim nach Auskunft von Sachbearbeiterin Tatjana Fuchs sämtliche Mauerabdeckplatten so instandsetzen und mit einem speziellen Mörtel verfugen, dass keine Nässe mehr ins Gemäuer dringen kann, darüber hinaus zahlreiche schadhafte Fugen in der Mauer reparieren und herausgefallene Steine ersetzen. Vor Beginn der Mauerarbeiten will Bauforscher Achim Wendt aber noch nähere Erkenntnisse über die unterschiedlichen Entstehungsphasen dieses längsten Teilstücks der barocken Schlossgartenmauer sammeln, deren Höhe zwischen 1,50 und 6,50 Meter differiert.

Nicht das „billigste“ Angebot kommt zum Zuge

Was bei Auftragsvergaben der Öffentlichen Hand eine Seltenheit ist: Die Firma Zedler, die schon die Nordmauer und den Schlossgartenteich saniert hat, erhielt den Zuschlag als zweitgünstigster Bieter unter zehn Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten. Der wirtschaftlichste Bieter kam, wie es im Rathaus heißt, deshalb nicht zum Zuge, weil er die geforderten Nachweise „zur Sachkunde und Auskömmlichkeit seines Angebots“ nicht habe vorlegen können, so dass dieses ausgeschlossen werden musste.

So vergab der Stadtrats-Ausschuss für Bauen, Umwelt und Verkehr den Auftrag an die nächstgünstige Firma, deren Angebot bei 396.432 Euro lag. Zu 60 Prozent wird die Sanierung, die voraussichtlich bis Herbst dauern soll, aus dem Investitionsstock des Landes gefördert.