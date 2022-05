Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, haben Unbekannte in der Zeit zwischen dem 7. März und dem 11. April von der Begrenzungsmauer der protestantischen Kirche etwa fünfzig dreieckige Sandsteine entwendet. Die Mauer wurde abgerissen und soll neu aufgebaut werden. Bei den Arbeiten wurde festgestellt, dass ein Großteil der dreieckigen Abdecksteine fehlt. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.