Im Kult treffen Stammgäste, Studenten und Nachtschwärmer aufeinander. Eine Reportage aus der wohl bekanntesten Dorfkneipe der Nordpfalz – und wie sie Menschen zusammenführt.

Sanft hat sich die Dunkelheit wie eine leichte Jacke über die Landschaft gelegt. Es ist ein milder Frühlingsabend Anfang Mai. Die Uhr zeigt kurz vor Zehn, die Sonne ist noch nicht lange untergegangen. Im 500-Seelen-Örtchen Gundersweiler ist es ruhig – besonders für einen Samstagabend. Am Dorfplatz gluckert ganz leise der Bach, vereinzelt zwitschert ein Vogel. Nur wer ganz genau hinhört, kann in der Ferne Geräusche wahrnehmen.

Je mehr man sich der Adresse Ortsstraße 21 nähert, desto lauter wird es. Das Stimmengemurmel nimmt zu. Grün, gelb und blau wird das Schild über dem Eingang angestrahlt. „Welcome“, englisch für „Willkommen“, ist mit Kreide auf den Boden geschrieben. Eine steile Treppe mit wenigen Stufen führt hinauf zur größten Attraktion des kleinen Ortes: die in der Nordpfalz bestens bekannte Dorfkneipe – das Kult Nickel.

23-jähriger Türsteher sorgt für Ordnung

Für einen Abend im Gundersweilerer Rockclub ist es noch verhältnismäßig früh; und doch ist schon einiges los. Fabrice ist heute als Türsteher im Einsatz. Grinsend steht er im Durchgangsbereich zwischen Eingang, Tanzfläche und Bar. Hier hat er vom frühen Abend bis zum frühen Morgen den Überblick. Er strahlt Ruhe und Lockerheit aus. Die braucht der 23-Jährige, der hauptberuflich im Brand- und Katastrophenschutz tätig ist, besonders an stressigen Abenden.

Die kultige Rockkneipe in Gundersweiler erfreut sich auch überregionaler Bekanntheit. Foto: Aaron Neumann

Heute bleibt es ruhig. Doch auch in turbulenteren Nächten kommt Fabrice oft schon mit wenigen Worten aus: „Wenn jemand betrunken ist und Stress macht, habe ich eine klare Regel: Du darfst drinbleiben, wenn du vor meinen Augen drei Flaschen Wasser trinkst. In den meisten Fällen geben die Leute vorher auf und gehen dann von selbst nach Hause“, erzählt der Türsteher lachend.

Wenige Meter weiter werden Flaschen geöffnet, Bier gezapft, Bestellungen aufgenommen. Hinter der Bar haben Isa und Martha ihre Stellung für den Abend und die Nacht bezogen. Die 37-jährige Isa wohnt im Nachbarort. Sie arbeitet seit 2024 im Kult – mittlerweile regelmäßig. Die Kneipe ist für sie zu einem zweiten Wohnzimmer geworden. „Ich kenne die meisten Gäste inzwischen sehr gut. Bei vielen mache ich das Getränk schon fertig, wenn sie sich auf die Bar zubewegen.“

Barkeeperin Isa kredenzt den Gästen auch mal einen brennenden Shot. Foto: Aaron Neumann

Ihre Partnerin am Tresen ist heute die 21-jährige Martha. Auch sie stammt aus der Gegend, studiert aber mittlerweile im hessischen Marburg. In der Regel kommt sie einmal im Monat am Wochenende nach Hause – und dann auch für eine Schicht ins Kult. „Ich mag es, hier zu arbeiten. Die Gäste sind hier sehr verständnisvoll“, findet sie.

Aus Zufall wurde Festanstellung

Gegen 23 Uhr hat sich das Kult gefüllt. Rund 40 Leute halten sich im Tanz- und Barbereich auf. Vor der Tür oder im internen Raucherbereich, wo auch ein Tischkicker steht, sind einige weitere Nachtschwärmer unterwegs. Aus den Boxen dröhnt „Should I Stay or Should I Go“ von The Clash, anschließend „Come As You Are“ von Nirvana. Die Playlist kommt gut an, was die immer voller werdende Tanzfläche verrät.

Das ist auch der Verdienst von Björn. Der 41-Jährige legt heute als „DJ GOAT“ auf. Auch er ist im Donnersbergkreis aufgewachsen, lebt jetzt aber in der Nähe von Trier und arbeitet als Schichtleiter für eine Kosmetikfirma in Luxemburg. Er erinnert sich noch gut an frühere Tage im Kult: „Ich bin seit ungefähr 20 Jahren als DJ im Kult. Früher habe ich die Musik hier noch über CDs gemacht.“ Meistens einmal im Monat sorgt DJ GOAT, alias Björn, für die Musik in Gundersweiler.

Schon vor 20 Jahren hat Björn als DJ GOAT im Kult aufgelegt. Mittlerweile wohnt er in Trier, kommt aber immer noch regelmäßig vorbei. Foto: Aaron Neumann

Ein Element verbindet alle anwesenden Mitarbeiter miteinander: Sie kommen aus der Gegend, und ihr Weg ins Kult war alles andere als gewöhnlich. Isa erinnert sich noch sehr genau: „Ich war Weihnachten 2024 als Gast hier. Das ist im Kult immer die krasseste Zeit des Jahres, weil dann ganz viele zurück in die Heimat und auf dem Weg auch ins Kult kommen.“ Entsprechend viel zu tun war an diesem Abend für Kult-Inhaberin Laura. „Ich habe gemerkt, dass Laura am Rotieren ist sie deswegen gefragt, ob ich irgendwie helfen kann.“ Und ehe sie sich versah, fand sich Isa hinter der Theke wieder. Doch nicht nur das: „Am Ende des Abends habe ich Laura dann gefragt, ob ich morgen nochmal kommen soll, weil sie zu der Zeit wenig Personal hatte.“ Die Frage wurde bejaht. Seitdem arbeitet Isa fest an der Bar.

Martha war als Besucherin nicht regelmäßig im Kult. Stattdessen aber ihre Eltern. „Die haben gesagt, dass Leute gesucht werden, und mir vorgeschlagen, mich doch mal bei Laura zu melden.“ Auch hier fanden beide Parteien schnell zusammen. Ähnlich war es bei Türsteher Fabrice. „Ich habe einen Nebenjob gesucht und mich auf der Imsweilerer Kerwe mit einer Bekannten unterhalten.“ Die arbeitete zwar selbst nicht in der Kneipe in Gundersweiler, wusste aber, dass Personalmangel herrschte. „Ich habe mich daraufhin mit den Besitzern getroffen. Die haben mir direkt gesagt, dass das passt und ich Türsteher werden soll. Seit fast fünf Jahren mache ich das jetzt schon“, erinnert sich der 23-Jährige grinsend.

160 Kilometer Fahrt für eine Nacht im Kult

Erst Mitte der 80er wurde das Kult zu dem Ort, wie ihn viele heute kennen und lieben. Bis zu den 1970ern war es noch eine klassische Dorfkneipe. 2001 hat Mario Nickel dann den Laden übernommen. Zunächst mit einem Geschäftspartner, ab 2006 dann allein. Einige Dekoelemente und Teile der Einrichtung haben sich seit vielen Jahren nicht mehr verändert, verrät Nickel: „So richtig hip wollten wir nie sein und haben daher manches extra so gelassen.“ Die Wandbemalung im Bereich der Tanzfläche sei zum Beispiel noch von seinem Vorgänger. Aus gesundheitlichen Gründen hat der 57-Jährige das Geschäft inzwischen an seine 40-jährige Frau Laura übergeben, die das Kult nun seit einiger Zeit führt.

Dorfkneipen wie das Kult gab es früher reichlich in der Pfalz, heute kaum noch. Deswegen ist der Name der Gundersweilerer Kneipe Programm geworden: Das Kult genießt Kultstatus. Einige nehmen für eine Nacht hier weite Wege auf sich. Zum Beispiel Lutz. Er hat in Kaiserslautern studiert und war in dieser Zeit regelmäßig in Gundersweiler. Dann hatte er das Lokal für einige Jahre aus den Augen verloren, kommt nun aber wieder regelmäßig. Manchmal reist er mit dem Wohnwagen an und bleibt über Nacht. Manchmal fährt er die lange Strecke aber auch nachts wieder nach Hause. Aktuell wohnt Lutz in Emmelshausen, rund 80 Kilometer von Gundersweiler entfernt.

»Weihnachten ist hier der krasseste Tag«: Aber auch sonst kommen an der Theke der Kneipe verschiedenste Charaktere zusammen. Foto: Aaron Neumann

Beim Rauchen kommt er mit Anna und Milena ins Gespräch. Die 43-jährige Anna besucht einmal im Monat, meistens samstags, das Kult. Ihre Freundin Milena ist 41 und zum ersten Mal in der Kneipe. „Ich finde es sehr schön hier. Vor allem, weil sich die Leute grüßen, als würde man sich schon ewig kennen“, sagt sie. Anna nimmt das Publikum stets als sehr durchmischt und angenehm wahr.

Mitternacht – ein erneuter Blick auf die Tanzfläche: Eine ältere Frau in einem weiten Blumenrock wiegt sich zur Musik. Im Hintergrund tanzt ein langhaariger Mann barfuß. Eine Gruppe jüngerer Leute in gebatikten Hosen steht zusammen, sie springen wild umher. Angesprochen auf die Szenerie sagt Barkeeperin Isa: „Genau diese Vielfalt zeigt, warum wir das Kult so lieben.“ Und Türsteher Fabrice, der dazukommt, ergänzt: „Alle Wege führen halt ins Kult.“

Die Serie: Nachtschicht-Geschichten

Das ist der vierte Teil unserer Serie „Wenn alles schläft“. In den nächsten Wochen lesen Sie in unregelmäßigen Abständen Nachtschicht-Geschichten und Reportagen darüber, was in der Dunkelheit rund um den Donnersberg so los ist. Wer arbeitet eigentlich, wenn alle anderen schlafen? Was passiert nachts in Hotels, Kneipen und 24-Stunden-Fitnessstudios oder beim Bäcker? Wir besuchen die Polizeiwache, gehen mit einem Jäger auf die Pirsch und nehmen Sie mit in die Notaufnahme des Krankenhauses. Unsere Reporter sind nachts putzmunter und stundenlang unterwegs, sie tauchen in fremde Welten ein, besuchen Menschen, die sich für die Gesellschaft die Nacht um die Ohren schlagen und Orte, um vom „Nachtleben am Berg“ zu berichten.