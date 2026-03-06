Die Kleinstadt erhält ihren eigenen Merchandise-Artikel: Mit dem Erlös der eigens designten Dubbegläser will der Gewerbe- und Verkehrsverein der Stadt Rockenhausen bei der Finanzierung des Nordpfälzer Herbstfestes 2026 unter die Arme greifen. Denn immer wieder bestehe finanzieller Bedarf, so Dennis Dörr, Vorsitzender des Vereins.

„Eigentlich trinkt man in unserer Region die Schorle ja nicht aus dem Dubbeglas“, so Dörr weiter. Dennoch sei das immer wieder etwas gewesen, was die Menschen beim Herbstfest vermisst und nachgefragt hätten. Aus diesem Grund habe sich der Verein dazu entschieden, eigene Gläser anzubieten. Darauf zu sehen ist die Abkürzung „ROK“, die seit einigen Jahren wieder Kfz-Kennzeichen in der Region ziert. „In das Logo integriert haben wir außerdem die drei Ähren aus dem Wappen der Stadt und diese gleichzeitig etwas moderner und peppiger gestaltet“, erklärt Dörr.

Hoffnung auf Sammelleidenschaft

Erst einmal sind insgesamt 1000 Gläser bei regionalen Verkaufsstellen, unter anderem bei der Bäckerei Münzel oder der Metzgerei Bessei in Rockenhausen, erhältlich. Fünf Euro soll das Glas kosten. Ist die Nachfrage größer, könne der Verein problemlos nachbestellen – „auch in anderen Farben, ähnlich wie bei den Sammelgläsern des Fast-Food-Restaurants McDonalds“. Dörr hofft so, vielleicht eine kleine Sammelleidenschaft bei Herbstfestfans und Lokalpatrioten zu wecken.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Gewerbe- und Verkehrsverein das 76. Nordpfälzer Herbstfest mit rund 1500 Euro unterstützt. Davon wurde unter anderem der Alleinunterhalter Kalli Koppold am Herbstfest-Montag engagiert.