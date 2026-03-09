Donnersbergkreis Sammelcontainer für Elektrokleingeräte: Weiterer Standort in Rockenhausen
Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden an den Standorten Kirchheimbolanden (2,4 Tonnen), Obermoschel (0,4 Tonnen), Winnweiler (0,9 Tonnen), Göllheim (0,7 Tonnen) und Eisenberg (0,5 Tonnen) insgesamt rund 4,9 Tonnen Elektroschrott gesammelt. In die Container können unter anderem Handys, Toaster, Föhne, Wasserkocher und kleine Haushaltsgeräte geworfen werden.
Laut Mitteilung der Kreisverwaltung können die Bürger aus dem Kreis nun noch einen weiteren Standort ansteuern, um ihre Altgeräte zu entsorgen: Ein weiterer Container wurde in Rockenhausen auf dem unteren Parkplatz von Adient in der Industriestraße aufgestellt.