Die Sammelcontainer für Elektrokleingeräte im Kreis werden gut angenommen. In Rockenhausen wird nun ebenfalls ein Behälter aufgestellt.

Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurden an den Standorten Kirchheimbolanden (2,4 Tonnen), Obermoschel (0,4 Tonnen), Winnweiler (0,9 Tonnen), Göllheim (0,7 Tonnen) und Eisenberg (0,5 Tonnen) insgesamt rund 4,9 Tonnen Elektroschrott gesammelt. In die Container können unter anderem Handys, Toaster, Föhne, Wasserkocher und kleine Haushaltsgeräte geworfen werden.

Laut Mitteilung der Kreisverwaltung können die Bürger aus dem Kreis nun noch einen weiteren Standort ansteuern, um ihre Altgeräte zu entsorgen: Ein weiterer Container wurde in Rockenhausen auf dem unteren Parkplatz von Adient in der Industriestraße aufgestellt.