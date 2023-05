Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wehmut und Ekstase So muss es geklungen haben, als die Großen der Klassik in der Nordpfalz zu Gast waren. Am Sonntag konnte sich das Publikum ein wenig in diese Zeit zurückversetzen. Im Rahmen der Reihe ,,Musiken in Kirchheimbolanden“ spielte das Salzburger Trio Thumegg in der Stadthalle an der Orangerie.

Es war kein herkömmliches Kammerkonzert in der ,,Kleinen Residenz“, in der 1778 schon Mozart von den Früchten der Orangerie kostete. Es war eine Feier zum stetigen Wiederaufbau des