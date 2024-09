Wegen einer Terminüberschneidung fehlen beim Auftakt der Trainer, Aufbauspielerin Eva-Krause Lott und eine Jugendtrainerin.

Das lange Warten hat ein Ende. Nach fast einem halben Jahr Sommerpause startet am Wochenende die neue Basketball-Saison in der Damen-Landesliga. Die Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden müssen dabei zunächst stark ersatzgeschwächt bei der SG TSG Deidesheim/ Neustadt ran. Mit zwei darauffolgenden Heimspielen am 21. September und 5. Oktober geht für die TVK-Mädels mit etwas Verspätung die neue Meisterschaftsrunde dann erst richtig los.

„Die erste Partie steht unter keinem guten Stern, da es eine Überschneidung mit unserem Herren-Landesliga-Spiel gibt. Ich als Trainer kann deshalb genauso wenig bei den Damen dabei sein wie unsere Aufbauspielerin Eva Krause-Lott, die ja uns Männer coacht“, erklärt Sven Radloff, alter und neuer Trainer bei den TVK-Basketballerinnen. „Auch Dorothea Starck wird nicht dabei sein, weil sie zeitgleich unsere U16 als Trainerin begleitet. Jessica Bauer wird in der Doppelrolle als Spielertrainerin in die Bresche springen. Im ersten Match werden wir wahrscheinlich auch nur sechs bis sieben Spielerinnen zur Verfügung haben – von einem eigentlich großen Kader.“

Abschenken wolle sein Team den Saisonauftakt am Sonntagnachmittag um 15 Uhr bei der SG TSG Deidesheim/Neustadt deshalb allerdings nicht. Doch in der Favoritenrolle reisen die Nordpfälzerinnen auch nicht an die Weinstraße ins Neustadter Böbig-Schulzentrum. Ein Überraschungserfolg wäre Gold wert – dann könnte der TVK ohne Druck in die beiden folgenden Heimspiele gehen.