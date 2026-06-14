Der dritte Platz der SG Rockenhausen in der Fußball-Bezirksliga überrascht auch die Offiziellen. Nun kommt es wohl zu einem großen Umbruch – mit einem neuen Trainer.

„Wir hatten ja erst im Sommer 2025 die neue Spielgemeinschaft mit Gundersweiler installiert. Karl-Heinz Halter wurde der neue Trainer. Das war für mich ein großes Abenteuer“, sagt Thorsten Trost vom FV Rockenhausen, der zusammen mit Boris Schneider und Jochen Greß vom SV Gundersweiler und Patrick Enkler vom TSV Dörnbach das Quartett bildet, das die sportlichen Geschicke der SG Rockenhausen/ Dörnbach/Gundersweiler führt. „Dass die Mannschaft am Ende so weit vorne landen würde, hätte sicher vor der Saison keiner gedacht“, sagt Trost, der betont: „Aber in der Führung hat sich alles super eingespielt, das Zusammenspiel der drei Vereine klappt sehr gut.“ Und auch Trainer Karl-Heinz Halter machte aus den Akteuren von ehemaligen rivalisierenden Klubs ein echtes Team.

Zur Winterpause belegte die Mannschaft den zweiten Platz und überwinterte mit nur zwei Punkten Rückstand auf den damaligen Spitzenreiter SV Nanz-Dietschweiler. Coach Halter rechnete sich vor dem Restart Ende Februar deshalb einiges aus. Die SG gewann auch zunächst beim FV Kindsbach mit 2:0. Doch im Topspiel beim SV Nanz-Dietschweiler, der sich im Anschluss an die Saison in einem Entscheidungsspiel gegen die SG Portuguesa Kaiserslautern den Aufstieg in die Landesliga sicherte, verlor die SG knapp mit 1:2. Die Donnersberger kamen zurück. Zu Hause gegen den FC Rodalben feierte das Team einen 5:3-Erfolg. Die 2:4-Niederlage bei Palatia Contwig war aber wieder nicht nach dem Geschmack von Trainer Halter, der vor allem mit den Trainingsleistungen seiner Spieler die komplette Saison über nicht wirklich zufrieden war.

Knackpunkt in Reichenbach

Dennoch sagte der Coach der SG eigentlich frühzeitig für die kommende Runde zu. Und nach dem 3:2-Auswärtssieg bei der SG Eppenbrunn und dem 3:1 auf eigenem Platz gegen Olympia Ramstein lag Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler auch noch gut im Rennen. Doch die 2:3-Niederlage beim VfB Reichenbach am 12. April war der Knackpunkt. Eine Woche später unterlagen die Donnersberger auch noch dem späteren Meister SG Portuguesa Kaiserslautern zu Hause klar mit 0:4.

Der 3:2-Erfolg bei der TSG Kaiserslautern gab zwar noch einmal Hoffnung. Aber die 2:4-Heimniederlage gegen den VfB Waldmohr am drittletzten Spieltag ließ den Aufstiegstraum der Donnersberger zerplatzen. Dann war die Luft raus. Nach dem 2:4 bei der TSG Wolfstein-Roßbach beendete die SG mit einem 1:1 gegen den SV Alsenborn die Runde auf Rang drei.

Halter geht, Graf wird neuer Trainer

Bei Trainer Halter erwies sich die Enttäuschung aber als zu groß. Er gab seinen Rücktritt bekannt. „Wir haben dennoch weiter ein sehr gutes Verhältnis mit Karl-Heinz“, sagt Trost. Auf der Suche nach einem Nachfolger klopften die SG-Offiziellen dann bei Daniel Graf, dem langjährigen Coach des SV Morlautern an – und man wurde sich schnell einig. Graf geht in die Bezirksliga und wird die Donnersberger in der neuen Runde coachen. „So viel können wir nicht falsch machen, wenn ein Trainer wie Daniel Graf zu uns kommt. Nach Timothy Hanauer und Karl-Heinz Halter ist das dritte tolle Coach, den wir gewinnen konnten“, freut sich Trost.

Spielertechnisch wird es im Sommer eine Verjüngung geben. „Das wollten wir ja eigentlich schon vor vier Jahren machen. Wir hatten in der vergangenen Saison einen Altersdurchschnitt von über 33 Jahren. Jetzt ist die Zeit, wir werden zahlreiche junge Akteure haben, während Spieler wie Marc Enkler oder Markus Schunk ihre Karrieren beenden“, sagt Trost, der klar macht: „Wir möchten in der nächsten Saison wieder eine gute Rolle spielen, peilen die Top Fünf der Liga an, aber ein Aufstieg in die Landesliga ist überhaupt kein Muss.“

Torjäger Schmitt bleibt

Luke Dunne, einer der auffälligsten Akteure der SG in der abgelaufenen Spielzeit, ist schon zum 1. FC Kaiserslautern II gewechselt. Routinier Fabian Schmitt, der mit 27 Treffern bester SG-Torschütze war, wird ebenso wie Angriffskollege Danny Schulz bleiben. Die Donnersberger holten insgesamt 60 Punkte in 32 Spielen und hatten mit 93:64 ein starkes Torverhältnis. „Jetzt machen wir erst einmal Pause, aber erste Testspiele wie gegen den TuS Steinbach sind schon ausgemacht“, betont Trost.

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