Die Basketballer des BBC Fastbreakers Rockenhausen schlagen sich als Oberliga-Aufsteiger gut. Es wäre sogar mehr als Rang acht drin gewesen.

Vereinsfunktionäre, Spieler und Fans des BBC Fastbreakers Rockenhausen können zweifelsohne auf eine ereignisreiche Saison 2025/26 blicken. Nach dem Wiederaufstieg in die Oberliga wurde das Ziel Klassenverbleib erreicht. Es hätte aber durchaus mehr als „nur“ Platz acht herausspringen können. Die Schützlinge von Coach Key-Juan Hardin waren selten komplett, gaben einige Partien unnötig ab, sorgten im Pokal zum Abschluss allerdings für Furore.

Die Erlebnisse und Eindrücke rund um das Final-Four des Rheinland-Pfalz-Pokals Ende März in Neustadt (Wied) bleiben als überaus positiver Saisonabschluss haften. Da gaben die Fastbreakers sowohl sportlich auf dem Parkett als auch auf der Tribüne an den zwei Tagen ein gutes Bild ab. Nach dem souveränen Halbfinalsieg über Liga-Konkurrent TSG Heidesheim wartete tags drauf Zweitregionalligist SG TV Dürkheim-BB-Internat Speyer II, dem der Underdog immerhin phasenweise ordentlich Paroli bieten konnte. Die Niederlage tat nicht weh, die Freude über den „Vize-Pokalsieg“ überwog. Dem ein oder anderen Spieler war es nicht möglich, das Wochenende über Nacht zu bleiben, und nahm dafür mehr als 800 Kilometer Autofahrt in Kauf. „Das war schon ein enormer Aufwand. Wir sind stolz, so eine Leistung gebracht zu haben“, blickt Fastbreakers-Spielertrainer Hardin zurück.

Einmal nicht angetreten

Ohnehin sei, so der US-Amerikaner, die Rückkehr in die Oberliga großartig – und der deutlich gestiegene Schwierigkeitsgrad ein guter Weckruf für alle Spieler gewesen. Mit zehn Siegen und zwölf Niederlagen beendet der BBC die Saison auf dem acht Tabellenplatz unter zwölf Teams. Einige Niederlagen der Fastbreakers waren unnötig – beispielsweise direkt zu Saisonbeginn bei der VT Zweibrücken, zu Hause gegen den TuS Herrensohr, in Illingen oder beim BBV Saarbrücken. Nicht zu vergessen bleibt der Nichtantritt aufgrund mangelnder Spielerzahl Mitte November beim TuS Treis-Karden, was einen Minuspunkt zusätzlich bedeutete. „Ja, da war teilweise schon viel Enttäuschung drin, es hätte mehr gehen können. Unter dem Strich können wir mit dem Abschneiden und dem Klassenerhalt aber zufrieden sein“, so Hardin, der über die gesamte Saison gleich 24 Akteure einsetzte, darunter in Maikel Nieradzik und Marcel Cullmann zwei Eigengewächse. Mio Taubert, ebenfalls aus dem eigenen Nachwuchs, schnupperte zumindest schon einmal Pokal-Luft.

Neuzugang Paris Ferguson überzeugte in den drei Partien, in denen er dabei war, mit einer Gesamtpunkteausbeute von 93 Zählern, wechselte dann zum höherklassigen 1. FC Kaiserslautern. Weitere Unterschiedsspieler wie Kalin Bussie, Adam Pollard, Rian Cripe, Morgan Carter oder Jaylon Bean absolvierten maximal neun von 22 Partien. Zweifelsohne hätte der BBC in permanenter Vollbesetzung um die Meisterschaft mitgespielt. So zählten „nur“ Center Zaiquan Robertson, die Routiniers Lenard Scott-Coles und Marvin Williams sowie Jaylen Cox und Hardin selbst zu den Dauerbrennern mit 14 und mehr Einsätzen.

Zweite Mannschaft ist Vizemeister

Vereinschef Michael Zubiller spricht von einer „guten Saison“, gerade auch durch das Abschneiden der zweiten Herrenmannschaft, die in der B-Klasse Pfalz Vizemeister wurde. „Wir gehen voller Zuversicht in die neue Saison, um auch da gut abzuschneiden. Aktuell melden wir neben den Aktiven auch zwei Jugendteams. Das hatten wir seit 2020 schon nicht mehr. Leider klappt es dieses Jahr noch nicht, wieder eine Damenmannschaft am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen. Wir arbeiten daran, uns weiterzuentwickeln.“

Mit welchen Akteuren Hardin in die nach langer Sommerpause im September beginnende neue Saison der sechsthöchsten Spielklasse geht, ist noch völlig unklar. „Da müssen noch viele Gespräche geführt werden. Der Plan ist, weitere jüngere Spieler zu integrieren.“

STATISTIK

BBC Fastbreakers Rockenhausen, Oberliga-Saison 2025/2026: Zaiquan Robertson (17 Spiele/Punkteschnitt 17,6), Lenard Scott-Coles (16/6,7), Marvin Williams (16/3,8), Maurice Thomas (15/9,9), Jaylen Cox (15/6,9), Key-Juan Hardin (14/6,7), Morgen Carter (9/20), Octavius Ardines (9/7,1), Zacariaous Presha (9/2,2), Lamine Mbodj (7/19,4), Adam Pollard (7/13,6), Rian Cripe (7/12,1), Brendan Gilbert (7/3,1), Elijah Nyaggah (7/1,4), Kalin Bussie (5/18,8), Terry Stewart (4/9), Paris Ferguson (3/31), Jaylon Bean (3/18), Henry Spivey (2/6), Maikel Nieradzik (5/1), Xavier Dodson (1/2), Marcel Cullmann (1/1), Cali Roper (1/0), Gabriejl Raic (1/0).